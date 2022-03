Wisselende reacties op systeem voor nieuwe basisbeurs: ’Elke cent telt’

Premium

’Scheld studenten hun leenstelselschulden kwijt’

Is €1000 een rechtvaardige tegemoetkoming voor studenten die zich tijdens het leenstelsel in de schulden hebben gestoken? De Eerste Kamer stemt deze dinsdag over een motie tegen dit coalitieplan. Marie de Vries: „Dit gaat niet over haal- en betaalbaar, maar over recht en onrecht.”