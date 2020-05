Weer slaat om tijdens Hemelvaartweekend

Met gemiddeld zo’n 25 graden kunnen we donderdag de eerste officiële zomerse dag verwachten. De combinatie van weinig wind en een hoge zonkracht zorgt ervoor dat je makkelijk kan verbranden. ’s Middags kan er in het westen een frisse zeewind opsteken. Ook is er eind van de dag kans op een zeer lokale regen- of onweersbui. Dat meldt Weeronline.

Vrijdag is het met temperaturen tussen de 21 en 27 graden ook nog lekker weer. In de loop van de dag zal het echter steeds harder gaan waaien, neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen.

Wie niet van zon en hoge temperaturen houdt zal het weer van zaterdag juist waarderen. Door een mix van wolkenvelden, enkele buien en zo nu en dan wat zon wordt het tussen de 16 en 19 graden. Met een matige tot vrij krachtige westenwind is het de meest winderige dag van de week.

De harde wind is gelukkig van korte duur, want zondag sluiten we het weekend af met zo’n 17 tot 22 graden, een licht briesje en veel zon.