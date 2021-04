Grootste daling op ic’s sinds half maart, ook aantal nieuwe besmettingen daalt

Vrijdag nam het aantal coronapatiënten op de ic's al af met twee. Donderdag nam het aantal nog toe met 17, de grootste stijging sinds 8 april. In totaal zijn nu 2514 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 99 minder dan vrijdag.

Donderdag nam het aantal coronapatiënten op de ic's nog toe met 17, de grootste stijging sinds 8 april. Vrijdag meldde het LCPS dat de intensive cares tegen hun "maximale capaciteit" aan zitten. Op die dag nam het aantal coronapatiënten op de ic's af met twee.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten zaterdag net als op de ic's flink af, met 78 tot 1698. In totaal zijn nu 2514 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 99 minder dan vrijdag.

Besmettingen

Ook het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8123 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1152 minder vergeleken met de voorgaande dag. Aanvankelijk berichtte het RIVM vrijdag over 9292 nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.

Ook vrijdag daalde het aantal nieuwe besmettingen. De dagen daarvoor nam het aantal op dagbasis juist toe.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt zaterdag iets onder het weekgemiddelde. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 58.037 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8291 nieuwe besmettingen per dag.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg daarentegen het afgelopen etmaal met 22. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 401 positieve tests. In Den Haag kregen 320 inwoners een positieve testuitslag. In Amsterdam kwamen 294 besmettingen aan het licht, in Utrecht 155 en in Tilburg 143.