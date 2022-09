Vrouw (27) uit Hilversum overleden na aanrijding met Porsche

Gesponsord

‘Dat gesprek heeft mij zoveel rust en troost gegeven’

Dat de dood en het leven onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, weten we allemaal. Maar hoe vaak praten we nou écht over deze onderwerpen? Terwijl het juist zo mooi en belangrijk kan zijn om dat te doen. De 49-jarige Annie is nog altijd blij dat zij het gesprek is aangegaan toen het nog kon.