Hebben Fieldlab evenementen nog wel zin?

Een eerdere Koningsdag in Breda. Burgemeester Depla heeft geen vergunning verleend voor het aanstaande Fieldlab-Oranjefeest waar 10.000 bezoekers zouden komen. Ⓒ Foto anp/hh

Twee omvangrijke testevenementen van Fieldlab zijn op het laatste moment afgeblazen. Het Oranjefeest van 538 in Breda is vanwege oplopende spanningen geannuleerd en het Startschotgala in Lichtenvoorde staat inmiddels op losse schroeven.