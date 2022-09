Opgepakte vrouw in onderzoek dood baby Sem twee weken langer vast

De politie meldde eerder dat de vrouw vermoedelijk de moeder is van de baby. Een dna-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven.

Het lichaampje van de jongen werd in januari 2006 ontdekt in een rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. Hij is door zwaar geweld om het leven gebracht en achtergelaten. De aanhouding van de vrouw is zestien jaar later een doorbraak in de cold case. De politie kreeg, na een grote mediacampagne vorig jaar, ongeveer tachtig tips binnen. Uiteindelijk heeft één van deze tips ertoe geleid dat de vrouw in beeld kwam. Eerder deelde de politie niet de leeftijd van de vrouw. De rechtbank maakte haar leeftijd vrijdag wel bekend. Als ze nu 39 jaar is, was de verdachte rond de 23 jaar oud in januari 2006.

Het OM verdenkt de vrouw van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de baby en het achterlaten van het lichaampje. Wat haar rol precies zou zijn wordt nog onderzocht. De vrouw zit nog in beperkingen, laat het OM vrijdagmiddag weten. Dat betekent dat ze slechts contact met haar advocaat mag hebben. Daarom, zo legt het OM uit, kan er niets gezegd worden over de inhoud van de tenlastelegging of over het verloop van de verhoren tot nu toe. Ook over het dna-onderzoek kan het OM niets zeggen.