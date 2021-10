Premium Het beste van De Telegraaf

Palestijnse boeren tegengewerkt door Israëlische kolonisten Olijven oogsten leidt tot oorlog op Westelijke Jordaanoever

BURIN - De handen van Munir zitten onder het bloed en de zwellingen. Toch werkt hij stug door in de hete najaarszon. „Het is zwaar, maar mooi werk”, zegt de Palestijn, terwijl hij met een soort kam de olijven van een boom roetsjt. Het is oogsttijd op de Westelijke Jordaanoever. Een belangrijke periode voor de bevolking, voor wie olijven geld en identiteit verschaffen, maar ook een die altijd gepaard gaat met geweld door kolonisten.