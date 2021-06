Vechtpartij op Amsterdams Rembrandtplein, zwaar ongeluk in Sloterdijk

Het slachtoffer op het Rembrandtplein zou een man zijn. Of er een verdachte is opgepakt, is nog niet duidelijk. Politie, ME en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Rond 00:30 uur vond het incident plaats. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek.

Ook op de Basisweg in Amsterdam ging het zaterdagavond mis. Meerdere auto’s raakten betrokken bij een zwaar ongeluk. Volgens persfotografen ter plaatse is een automobilist aangehouden vanwege rijden onder invloed. Zeker een persoon is per ambulance weggebracht, anderen werden ter plaatse behandeld of gekalmeerd door agenten. Een van de wagens belandde op z’n dak. De andere reed frontaal tegen een paal aan.

Een van de auto’s bij een ongeluk in Sloterdijk vloog over de kop. De inzittende moest door de brandweer worden bevrijd. Ⓒ Inter Visual Studio / Talha Andac

Een ravage in Sloterdijk na een ernstig verkeersongeluk. Ⓒ De Telegraaf

De brandweer moest een van de betrokken voertuigen openknippen met speciaal gereedschap om een inzittende te bevrijden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het ongeval waaronder een trauma-arts. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens getuigen reed een van de betrokkenen vol gas door rood.

Het doorgaans drukke kruispunt in de buurt van station Sloterdijk is afgezet. Het ongeluk trekt veel bekijks.

Nieuws? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952