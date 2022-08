Druk op Benschop vanuit premier Rutte: Schiphol-updates al in april geëist

De minister-president wilde in april dagelijks de stand van zaken weten vanwege de eerste chaos die toen ontstond, blijkt uit berichten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). Schipholbaas Benschop erkende toen al gelijk dat er sprake was van vakantiechaos. „Bel je zo – zit even in crisisteam”, appt Benschop, gevolgd door een smiley naar de minister.

Knelpunt

Benschop schetste er meerdere scenario’s in. Volgens hem zat het knelpunt vooral bij de beveiliging. Er was wel personeel gecontracteerd, stelt Benschop, maar werknemers kwamen niet opdagen. Ook blijkt dat er zorgen waren over de veiligheid en openbare orde. Onder andere de burgemeester van Haarlemmermeer trok aan de bel. In de stukken wordt ook gerept over tekorten bij de Koninklijke Marechaussee en over het versnellen van screeningsprocessen voor nieuwe medewerkers (door de AIVD).

Opvallend is dat de geëiste updates na 1 mei werden gestaakt. Dit terwijl de omstandigheden op Schiphol nog alles behalve rozengeur en maneschijn waren. Recent meldde de luchthaven nog dat de beperkende maatregelen nog tot en met de herfstvakantie zullen duren. Op verzoek van de Tweede Kamer werden de briefings nadien weer hervat.

’Teleurgesteld’

Opvallend is ook dat Schiphol ’teleurgesteld’ reageerde op kritiek vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt uit de stukken. Dat terwijl de samenleving en Kamerleden er bij het kabinet juist op aandrongen om de situatie en het falende leiderschap op de luchthaven stevig te veroordelen.

Ambtenaren waren het daar mee eens, zo blijkt. „Laten we niet vergeten dat Schiphol niet alleen een staatsdeelneming is (Financiën), maar dat IenW op grond van de wet luchtvaart ook een exploitatievergunning heeft gegeven aan Schiphol. In het licht van die vergunning is het niet meer dan logisch dat wij als bevoegd gezag kritisch zijn.”