Noorderlijkste eiland ter wereld ontdekt op Groenland-expeditie

„Het was niet onze intentie een nieuw eiland te ontdekken, aldus Morten Rasch, poolontdekkingsreiziger en hoofd van het arctische onderzoeksstation op Groenland. De wetenschappers dachten eerst dat ze op Oodaaq waren aangekomen, een eiland dat Deense onderzoekers in 1978 ontdekten. Later bleek dat ze op een ander eiland waren, 780 meter noordwestelijker. Het team vindt ’Qeqertaq Avannarleq’ een geschikte naam, wat Groenlands is voor ’het noordelijkste eiland’.

Het ontdekte eilandje was voorheen bedekt door schuivend ijs, maar het komt volgens de wetenschappers niet direct door de opwarming van de aarde dat het nu is blootgelegd.

Het eiland blijft bij vloed boven water en voldoet aan de criteria om zo te worden genoemd, zegt hoogleraar René Forsberg, die de Deense regering adviseert. Hij bevestigt dat het momenteel het noordelijkste eiland is. Dergelijke eilanden komen en verdwijnen weer volgens hem. Forsberg denkt niet dat de ontdekking de claim van Denemarken op het gebied ten noorden van Groenland verandert.

In het gebied hebben Amerikaanse expedities de afgelopen decennia gezocht naar het noordelijkste eiland. In 2007 werd een vergelijkbaar eilandje in de buurt gevonden.