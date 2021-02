Doodstraf voor Algerijn die Franse fotograaf onthoofdde

Buitenland

’De Professor’ is niet meer: beruchte Italiaanse maffiabaas (79) overleden

De invloedrijke Napolitaanse maffiabaas Raffaele Cutolo, ook wel bekend als ’de Professor’, is woensdag op 79-jarige leeftijd in de gevangenis overleden. Cutolo was medeverantwoordelijk voor een zeer bloedige misdaadoorlog die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd uitgevochten. Hij...