Prinses Amalia draagt huwelijksdiadeem Máxima naar galadiner Noorse prinses

Samen met de Zweedse prinses Estelle, de jarige Noorse Ingrid Alexandra, de Luxemburgse prins Charles en Belgische prinses Elisabeth, poseert Amalia in een roze galajurk. „Het frame van het diadeem is relatief nieuw en stamt volgens de catalogus over juwelier Steltman uit 1965”, twittert royaltydeskundige Josine Droogendijk over het diadeem dat Amalia draagt. „De diamanten sterren komen uit Emma’s collectie en zijn naar verluidt een geschenk van de Von Wieds.”

Koningin Máxima draagt een rode galajurk van de ontwerper Jan Taminiau. Ook heeft zij een rode sjerp om. Koning Willem-Alexander draagt eveneens een rode sjerp en een zwart pak. Ingrid Alexandra heeft zelf een tiara op van haar betovergrootmoeder, prinses Ingeborg van Denemarken.

De verjaardag van prinses Ingrid Alexandra, die op 21 januari al 18 werd, wordt op 16 en 17 juni gevierd. Vanwege de coronamaatregelen moest de dochter van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit haar verjaardag in januari klein houden.

Prinses Ingrid Alexandra samen met de Noorse koninklijke familie. Ⓒ REUTERS

Bij het galadiner in Oslo zijn leden van meerdere Europese koningshuizen aanwezig. Amalia is samen met haar ouders afgereisd naar de Noordse hoofdstad. Het is de eerste officiële reis van prinses Amalia.

Máxima droeg dezelfde tiara met sterren tijdens haar huwelijk met Willem-Alexander. Ⓒ Getty Images

Tweede officiële taak

De reis naar Noorwegen is de tweede officiële taak voor prinses Amalia, die zelf op 7 december 18 werd. Een dag later werd de prinses door haar vader, koning Willem-Alexander, binnengeleid in de Raad van State: haar eerste officiële taak als prinses.

Het is niet geheel tegen de verwachting in dat Amalia Ingrid Alexandra opzoekt, want troonopvolgers en vorsten trekken vaker met hun leeftijdsgenoten op. Zo is koning Willem-Alexander (55) bevriend met de Zweedse kroonprinses Victoria (44), die ook de peettante van Amalia is. Ook is de Nederlandse koning bevriend met de Deense kroonprins Frederik (54) en met het Spaanse koningspaar Felipe (54) en Letizia (49).