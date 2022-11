Premium Het beste van De Telegraaf

Het Leven Van ... Serge Rossmeisl (1974-2022): geliefd voetbalbestuurder en levensgenieter

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Rene Bouwman

Als Serge Rossmeisl in zijn hoedanigheid als directeur van de FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties) een wedstrijd bezocht van zijn geliefde club Willem II, dan hield hij op het ereterras zijn gezicht in de plooi als de Tricolores scoorden. „Daarin was hij superprofessioneel. Pas op de weg terug naar huis in de auto vierden we de overwinning”, aldus zijn broer Roger Rossmeisl.