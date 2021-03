Wilders: ’Omzigt-verklaring is schandalig rookgordijn’

Vrijdag zijn de nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) voor het eerst officieel ingegaan op de enorme rel. De twee weerspreken in een brief aan de Kamervoorzitter dat ze op basis van een gesprek met voorgangers Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) moeten concluderen dat de positie van Omtzigt door een van de lijsttrekkers ter discussie is gesteld. „De passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media.”

Jorritsma en Ollongren komen volgende week naar de Kamer om in een debat tekst en uitleg te geven over verkenningsgate. Dat is volgens Wilders hard nodig na de ’nietszeggende brief’ van de nieuwe verkenners. „Dat wordt een heel stevig debat volgende week”, kondigt hij alvast aan.

PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand is verrast door de actie van de twee nieuwe verkenners:. „De Kamer wacht nog op een verslag en verklaring van de oude verkenners. En dan nog een debat”, reageert de partijleider. „Maar nu hebben we dus een brief waarin de nieuwe verkenners vertellen wat oude verkenners hen verteld zouden hebben. Ik ben benieuwd wie bedacht heeft dat dit zou helpen.”

Van Ark en Koolmees lieten na afloop van hun eerste dag als verkenner weten dat ze de gang van zaken rond de notitie betreuren. Ze vinden het aan de oude verkenners om volgende week zelf nader tekst en uitleg te geven.

Volgens politiek commentator Wouter de Winther is er een duidelijke vingerafdruk te zien op de uitgelekte notities van Ollongren: