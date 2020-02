Loon op Zand alert: ’Werkgever belde dat ik thuis moet blijven’

Op de weekmarkt in Loon op Zand is het gezellig druk. Ⓒ Rias Immink

LOON OP ZAND - Van „ik ben echt heel ongerust” tot aan „het is hooguit een zware griep.” In het Brabantse Loon op Zand zijn de reacties op het eerste coronageval in ons land gemengd. Van echte paniek is vooralsnog geen sprake. De weekmarkt gaat gewoon door en het is er zelfs gezellig druk.