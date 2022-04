Meerdere aanhoudingen in Uithoorn, politie vuurt schoten af

Kopieer naar clipboard

Politie in Uithoorn Ⓒ Davey Photography/ Davey

UITHOORN - De politie Den Haag heeft vrijdag in een lopend onderzoek in het Noord-Hollandse Uithoorn geschoten. Een politiewoordvoerder kan desgevraagd niet melden om wat voor onderzoek het gaat. Er zijn meerdere verdachten opgepakt, voor zover bekend is niemand gewond geraakt.