Politie: schoten gelost om inbrekers te pakken in Uithoorn

Video

Inbrekers coffeeshop betrapt door schoonmaker

Twee mannen breken op zaterdagochtend 28 augustus in bij een coffeeshop aan de Oudebrugsteeg in Amsterdam. Tijdens hun inbraak worden zij betrapt door een schoonmaker die aan zijn werkdag begint. Heeft u tips voor de politie? Bel 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.