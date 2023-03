’Besluit over vervolging of arrestatie Donald Trump niet in zicht’

Kopieer naar clipboard

Donald Trump Ⓒ AFP

NEW YORK - Een besluit over de vervolging van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de zaak rond zwijggeld voor een pornoster, is nog steeds niet in zicht. Een speciale jury in New York zal zich deze donderdag niet over de kwestie buigen, melden Amerikaanse media. Zij houden nu rekening met volgende week.