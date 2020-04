Akkoord Eurogroep over miljardenpakket coronacrisis

De CDA-bewindsman was vanuit Europa fel onder vuur komen te liggen vanwege zijn verzet tegen de druk uit met name Zuid-Europa dat rekende op steun uit het noorden om de coronacrisis te bevechten. Na lang touwtrekken ligt er nu een akkoord op tafel. Hoekstra is zeer tevreden zegt hij tegen De Telegraaf. „Het is volslagen logisch dat we hebben vastgehouden aan onze eisen. Wat er nu ligt is redelijk om van Nederland te vragen. We zijn solidair.”

Het ESM bleek de afgelopen dagen een groot twistpunt. Hoekstra hield tot frustratie van zijn Europese collega’s - inclusief de Duitsers - vast aan de normaal gesproken strenge voorwaarden die samenhangen met het afsluiten van een gunstige noodlening. Alleen voor medische kosten die direct samenhangen met het bevechten van corona wilde Hoekstra een uitzondering maken.

Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland in een dagelijkse podcast. Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.