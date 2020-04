Akkoord Eurogroep over steunpakket ’zo goed als rond’

Wopke Hoekstra tijdens het overleg eerder deze week. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone, is na een vertraging van 4,5 uur begonnen aan een vergadering over een Europees steunpakket in verband met de coronacrisis. Volgens EU-bronnen is een akkoord „zo goed als rond.”