16 jaar cel voor brute moord op toeriste (36) in Costa Rica

Carla Stefaniak uit het Amerikaanse Tampa was eind november 2018 voor haar verjaardag met familie naar het Centraal-Amerikaanse land afgereisd.

De 33-jarige bewaker van het Villa Le Mas AirBnB-complex drong haar kamer binnen en bracht de vrouw op gruwelijke wijze om het leven.

Op 3 december 2018 werd Carla gedeeltelijk begraven en afgedekt met plastic dood gevonden vlakbij het complex. In het appartement zaten bloedvlekken van het slachtoffer.

Uit de autopsie bleek dat ze met een voorwerp op haar achterhoofd was geslagen en dat de vrouw zeven maal was gestoken. Volgens de lijkschouwer heeft Carla zich heftig verzet tegen de aanval, gezien de steekwonden in haar handen om het mes af te weren.

Dubieuze buurt

Vlak na haar aankomst in het hotel had de verzekeringsagente nog een bericht op social media geplaatst waarin ze schreef dat ze in een dubieuze buurt zat. Ze had ook geklaagd dat het licht nogal eens uitviel. Op 27 november stuurde ze haar laatste bericht aan de familie. Vanaf dat moment werd ze vermist.

Carla Stefaniak werd bruut vermoord in een hotel in Costa Rica. Ⓒ FB

De officier van justitie had achttien jaar geëist tegen de van oorsprong Nicaraguaanse Bismarck Espinoza Martínez.

Dag van frustratie

Nabestaanden van Carla hadden de maximale straf van vijftig jaar gevraagd. Vader Carlos Caicedo zegt tegen een lokale zender dat de dag van de uitspraak „weer een dag van frustratie verdriet en pijn is”.

De zaak werd pas opgelost toen een schoonmaker van het hotel vertelde dat Bismarck de moord aan haar had bekend.

De moordenaar moet ook een kleine 50.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie.