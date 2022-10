Premium Het beste van De Telegraaf

’Poetin grijpt naar terreur nu het tegenzit op het slagveld’

Door onze redactie buitenland

Kiev - Vladimir Poetin probeert Oekraïne naar het stenen tijdperk te bombarderen. In de afgelopen acht dagen is bijna een derde van de energiecentrales in het land verwoest, zo meldde president Zelenski. Volgens de president gaat het om „terroristische daden” en is er „geen ruimte meer voor onderhandelingen met Poetins regime”.