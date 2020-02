Autoschadebedrijf uitgebrand in Lelystad

LELYSTAD - Een grote brand heeft in Lelystad een autoschadeherstelbedrijf in de as gelegd. Het vuur ontstond in de spuiterij en breidde zich door de storm snel uit, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. Vanwege de vele rook die vrijkwam, kregen omwonenden van een nabijgelegen woonwijk via een NL-Alert het advies om ramen en deuren gesloten te houden.