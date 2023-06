Macron onder vuur wegens biertje atten tijdens kampioensfeest favoriete rugbyclub

De beelden zijn zaterdagavond gemaakt na een rugbywedstrijd in het Stade de France. Macron vierde er samen met de spelers de kampioenstitel van zijn favoriete club Stade Toulousain. In de kleedkamer liet hij zich helemaal gaan: aangemoedigd door de spelers waagde de Franse president zich zelfs aan een zogeheten ad fundum. In welgeteld 17 seconden dronk Macron zijn flesje Corona volledig leeg waarna hij het ostentatief en duidelijk voldaan weer op tafel neerzette.

Een moment van euforie, maar de actie levert hem ook veel kritiek op op Twitter. „Toxische mannelijkheid in politiek leiderschap in één beeld”, tweette Sandrine Rousseau, parlementslid voor de Groene Partij. Ze kreeg bijval van het Franse dagblad Libération. Zij herinneren Macron aan een interview in 2018 waarin de president zelf verkondigde dat „drinken aan hoge snelheid” een probleem was voor jonge mensen. „Nu pronkt Macron daar zelf mee”, klinkt het beschuldigend.

Ook Bernard Basset, woordvoerder van Association Addictions France, is niet te spreken over de beelden: „De president heeft een verantwoordelijkheid als rolmodel om het goede voorbeeld te geven voor gezond gedrag … In dit geval associeert hij sport, feesten en de consumptie van alcohol in een context van viriele groepsdruk waarbij iedereen een beetje te veel drinkt.”

Sommigen zien zelfs een politieke boodschap in de video. Meer bepaald door de keuze van het bier. Corona-bier was het favoriete drankje van de rechtse ex-president Jacques Chirac. Er wordt dan ook gespeculeerd of Macron op deze manier meer toenadering tot rechts probeert te zoeken.

Macron wordt wel verdedigd door zijn eigen partijgenoten. „Een president die deelt in het plezier van 23 spelers en deelneemt aan hun tradities. Meer is het niet”, schreef Jean-René Cazeneuve, een parlementslid van Renaissance, op Twitter.