Ruim 3500 kilo cocaïne aangetroffen tussen lading bananen

Volgens het OM is de coke met een geschatte straatwaarde van ongeveer 269 miljoen euro waarschijnlijk in Ecuador in de container gestopt. De container met daarin de blokken cocaïne was bestemd voor een bedrijf in Zeeland. Het OM zegt dat het bedrijf waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft. Wie er wel verantwoordelijk voor is, wordt onderzocht. De drugs zijn vernietigd.