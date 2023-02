Aapjes gestolen uit dierentuin VS, teruggevonden in verlaten woning

Agenten kregen dinsdag een tip binnen dat de apen mogelijk in een woning in Lancaster, Texas waren ondergebracht. Ze bleken door de dader in een kast gestopt. Van wie de tip afkomstig was, is niet duidelijk. „De apen zijn teruggebracht naar de dierentuin”, aldus de politie, die maandag werd ingeschakeld nadat dierenverzorgers de verdwijning van de twee keizertamarins vaststelden.

Ⓒ dallas zoo

Er werd toen meteen al gedacht aan diefstal. „Keizersaapjes zouden waarschijnlijk het liefst dicht bij huis blijven”, meldde de Dallas Zoo. „Op basis van de eerste beoordeling van de politie van Dallas hebben ze reden om aan te nemen dat de tamarins zijn meegenomen.” Later op de dag werd een foto gedeeld van een man die in verband werd gebracht met de diefstal.

Meer incidenten

Eerder wist een nevelpanter ook al uit de dierentuin te ontsnappen: iemand had het hek van het verblijf ’doelbewust’ gesaboteerd. Het gevaarlijke dier werd uren later gevonden. Ook stierf er twee weken geleden een gier onder verdachte omstandigheden. De dierentuin heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen en camera’s in het park geplaatst.