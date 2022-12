WK voetbal domineert kijkcijfertop

Voor een plek in de finale neemt Frankrijk het woensdag op tegen Marokko. De wedstrijd tussen Marokko en Portugal zaterdag komt op plek 2, zo’n 2,1 miljoen mensen zagen op NPO 1 hoe Marokko het Portugese elftal met 1-0 versloeg. Marokko is hiermee de eerste Afrikaanse landenploeg ooit die is doorgedrongen tot een halve finale van een WK voetbal.

De nabeschouwing van het WK op NPO 1 komt met 2,1 miljoen kijkers op plek 3 in de top, gevolgd door NOS Studio WK 22 op NPO 1 dat door 1,7 miljoen mensen werd bekeken. Het NOS WK Journaal volgt met 1,3 miljoen kijkers op plek 8 in de top.

Ook het best bekeken SBS6-programma draaide om het WK voetbal. De talkshow De Oranjewinter werd door 859.000 mensen bekeken en komt daarmee op plek 12 in de top. Het best bekeken RTL-programma van de avond was het RTL Nieuws om 19.30 uur, dat met 961.000 kijkers op plek 10 komt.