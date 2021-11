Rutte: kabinet wil coronavirus ’korte klap’ geven met brede maatregelen

Dat zijn de maatregelen die het demissionaire kabinet voor de komende drie weken oplegt om het aantal besmettingen ’zo snel mogelijk’ naar beneden te krijgen.

Demissionair premier Mark Rutte gaf aan dat de druk op de zorg weer ’extreem hoog’ is en operaties moeten worden afgezegd. Hierdoor dreigt steeds meer uitgestelde zorg. Daarom zijn maatregelen nodig. Het ’virus dat overal zit’ moet ’een harde klap’ krijgen, zegt Rutte, die zich baseert op het Outbreak Management Team (OMT).

Hartenkreet

„We hebben daarom een heel vervelende boodschap met ingrijpende maatregelen”, aldus Rutte. Hij deed een ’hartenkreet’ aan alle Nederlanders. Die moeten zich wat Rutte betreft afvragen: „Kan ik nog iets extra doen? Kan ik nog iets beter doen?”

Intussen werkt het kabinet aan meer gerichte maatregelen: zoals de beperking van het coronatoegangsbewijs tot 2G: alleen mensen die gevaccineerd zijn of genezen, worden dan toegelaten. Straks mogen sectoren zelf bepalen of ze kiezen voor 3G, met de test-optie, of 2G. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement. Het kabinet wil de coronapas in niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld bij de kapper invoeren.

Zoveel mogelijk thuis werken

Tot die tijd, tot zeker zaterdag 4 december, gelden deze beperkingen. Behalve beperkte sluitingstijden komt er weer een dringend advies om thuis te werken en om per dag niet meer dan vier mensen ouder dan 13 op visite te vragen. Verplicht wordt dat niet, maar dat dringende advies gaat wel met onmiddellijke ingang in, aldus Rutte.

Verder is publiek bij sportwedstrijden niet langer welkom, zowel bij amateurs als professionals. Voor de sporten en sporters zelf verandert er niets. Bioscopen, theaters en concertzalen, waar nauwelijks besmettingen op zijn terug te voeren, mogen wél open blijven. Ze hoeven evenmin eerder dicht. Wel geldt daar nog steeds het coronabewijs.

Bioscopen blijven open

Evenementen mogen plaatsvinden tot zes uur ’s avonds, als deelnemers een vaste zitplaats hebben. Ook hier geldt een coronatoegangsbewijs en een maximum van 1250 bezoekers. Waar geen coronapas verplicht is, geldt de anderhalve meter afstand. De quarantainemaatregelen worden aangescherpt. Als een huisgenoot besmet is, geldt de quarantaine niet alleen voor de ’bron’, maar ook voor alle andere huisgenoten, gevaccineerd of niet.

Steunpakketten

Voor het mbo, hbo en wo geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte van 75 personen, exclusief docenten. Dit geldt weer niet voor examens.

Voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen zullen ’op de kortst mogelijke termijn’ steunpakketten worden geopend, gaf Rutte aan.

Ongevaccineerden

Zorgminister Hugo de Jonge gaf aan dat ruim anderhalf miljoen Nederlanders nog niet gevaccineerd zijn. Als die groep snel in aanraking komt met het virus, zullen volgens het RIVM 18.000 mensen in het ziekenhuis terechtkomen en 3500 op de intensive care.

De Jonge roept ongevaccineerden dan ook op zich alsnog te laten prikken. „De kans op ziekenhuisopname is 17 keer groter als je niet gevaccineerd bent en de kans om na besmetting op de ic te belanden is 33 keer groter”, zei de zorgminister. Hij vindt het daarom niet eerlijk om maatregelen op te leggen aan mensen die wel ’hun verantwoordelijkheid hebben genomen door zich te laten vaccineren’.