Frans strand geëvacueerd na haaienalarm

Niet gevaarlijk voor mensen, maar je zal ’m maar tegenkomen: de blauwe haai. In Frankrijk is een strand ontruimd waar een ’blauwe’ iets te dicht bij het strand zwom. Ⓒ Hollandse Hoogte

Arcachon - In Arcachon, een kustgemeente in het Franse departement Gironde, is het strand geëvacueerd nadat er een haai was gesignaleerd.