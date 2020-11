Trump ontslaat minister van Defensie, benoemt vervanger

Het ontslag van Esper komt niet als een verrassing. Amerikaanse media meldden enkele dagen geleden al dat hij zijn ontslagbrief klaar had liggen. De voormalige defensielobbyist trad vorig jaar zomer aan als minister van Defensie.

Esper verschilde onder meer van inzicht met Trump over de inzet van militairen om onrust rond vermeend racistisch politieoptreden in de VS de kop in te drukken. Ook wilde hij tot onvrede van Trump de namen veranderen van militaire bases die zijn vernoemd naar generaals uit zuidelijke staten ten tijde van de burgeroorlog (1861-1865). Deze zogeheten geconfedereerde staten verzetten zich tegen de afschaffing van de slavernij, maar verloren uiteindelijk de oorlog.

Espers ontslag komt een week na de verkiezingen en enkele dagen nadat was gebleken dat Trump de verkiezingen heeft verloren. Hij is nu benoemd als waarnemend minister, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de Senaat hem formeel aanstelt voordat Trump het Witte Huis verlaat. Op 20 januari wordt Joe Biden officieel tot president beëdigd.