’Student zoekt huurmoordenaar om leraar te laten verdwijnen’

Het doelwit was vermoedelijk een docent. Nicholas Godfrey (18) wordt officieel verdacht van het beramen van een moordaanslag op zijn middelbare school Fivay High School in Hudson, een plaats in Florida.

Godfrey probeerde de huurmoordenaar via Instagram te regelen. „Geen grap, hij moet zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd”, zou de scholier hebben gemeld, schrijven regionale en landelijke media.

De politie onderschepte die gegevens en kon de afzender opsporen met zijn IP-adres. Toen detectives bij hem thuis aanklopten, gaf Godfrey al snel toe.

Rector opgelucht

Er gaat een golf van opluchting door de school, die werd geteisterd door bedreigingen. „Ik wil de Pasco Sheriff’s Office en politiechef Josh Peters bedanken voor hun intensieve werk en het inzetten van genoeg middelen om de student te ontmaskeren”, laat rector Jason Joens weten via sociale media.

Ook bedankt hij oplettende internetters. „Ik weet dat mensen vaak niet goed weten waar de grenzen liggen op sociale media, maar het is belangrijk om alle zorgen te rapporteren. Dat hebben medewerkers en medestudenten gedaan, waarvan akte.”