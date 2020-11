‘Rivalen Baudet hypocriet en opportunistisch’

Prominente FvD’ers die lange tijd een oogje dicht knepen voor de grillige koers van hun partijleider hebben nu opeens last van gewetensnood. Annabel Nanninga, Joost Eerdmans, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek willen zich plots niet met Thierry Baudet associëren, terwijl zijn gedrag niet van gisteren is. In een nieuwe podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Kamran Ullah de dramatische implosie van Forum voor Democratie, de toeslagenaffaire, en de rol van artsen als Diederik Gommers en Ernst Kuipers in de coronacrisis.