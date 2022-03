Kabinet kijkt naar hogere kilometervergoeding, wijst ook naar werkgevers

Dat zegt Van Rij in het vervolg van het koopkrachtdebat. Daarin had een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag om een snellere verhoging van de reiskostenvergoeding gevraagd. Die is al jaren 19 cent per kilometer, een ontoereikend bedrag met de huidige brandstofprijzen.

„Ik begrijp die gedachte heel goed”, zegt Van Rij woensdag in antwoord op de vraag uit de Kamer om een hogere vergoeding. „Laten we serieus bekijken hoe we dat naar voren kunnen halen”, refereert de staatssecretaris aan het plan dat de coalitie toch al had de vergoeding per 2024 te verhogen. Hij heeft wel vraagtekens bij de financiële dekking die VVD-Kamerlid Heinen voorstelt, namelijk het geld dat vrijkomt nu de jubelton eerder wordt afgeschaft. Dat is volgens hem niet afdoende: „We moeten nog wel op zoek naar dekking.”

Van Rij wijst bovendien op de werkgevers, die hun personeel ook zouden kunnen helpen met de hoge kosten voor woon-werkverkeer: „Het is niet alleen de overheid die het moet doen, ook werkgevers moeten iets doen.”

Afhouden

Andere vragen uit de Kamer om meer te doen aan koopkrachtreparatie, stuiten vooralsnog op een afhoudend kabinet. Zo zien PvdA en GL graag dat de huur- of zorgtoeslag verder omhoog gaat, maar minister Van Gennip (Sociale Zaken) zegt dat er zorgen zijn over de uitvoering van toeslagen. „Daarom willen we ze niet lopende het jaar veranderen.”

Daarnaast zijn er in de Kamer zorgen over de uitvoering van de 800 euro energietoeslag die arme huishoudens kunnen krijgen. D66-Kamerlid Van Weyenberg ziet bijvoorbeeld dat gemeentes twijfelen of ze voldoende budget hebben om iedereen die ervoor in aanmerking komt dat bedrag te geven en is daarom bang dat ze voor de zekerheid een lager bedrag uitkeren. Van Gennip zegt hem toe dat gemeentes gewoon de 800 euro kunnen uitkeren en het kabinet een eventueel begrotingsgat opvult.

Maar Van Gennip houdt de boot af bij het verzoek van de Kamer om een grotere groep arme huishoudens de 800 euro te geven. Het kabinet heeft er geen geld voor en het probleem van mensen die net buiten de boot vallen schuift met een hogere inkomensgrens ook op, zegt de minister. Een variabel bedrag aan de hand van iemands inkomen in plaats van 800 euro voor iedereen is ook geen optie: „Dat is uitvoeringstechnisch heel ingewikkeld.”