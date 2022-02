Premium Het beste van De Telegraaf

Waterschap Limburg manipuleerde verslagen watersnoodramp

Door Paul Bots en Theo Sniekers Kopieer naar clipboard

Dijkgraaf Patrick van der Broeck (rechts in oranje jas) kijkt toe als toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen de pers te woord staat tijdens de waterramp afgelopen zomer. Ⓒ Laurens Eggen

Het Waterschap Limburg heeft verslagen van intern crisisberaad over de watersnoodramp gemanipuleerd. Gevoelige passages in die stukken werden geschrapt of zelfs herschreven voordat ze aan De Limburger werden verstrekt. Het waterschap ontkent dat er sprake is van opzet.