Code geel in zuiden en midden wegens mistbanken

Mistbanken kunnen verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten volgens het weerinstituut hinder ondervinden. De mistbanken zullen in de vroege ochtend verdwijnen.

Vrijdagmiddag komen er in het zuidoosten volgens het KNMI enkele stevige onweersbuien voor met kans op hagel, plaatselijke windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Vooral in Zuid-Limburg is er kans op lokale wateroverlast, hagelstenen van rond de 2 centimeter groot en zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.