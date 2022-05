Kans op ’supercell’ in Limburg

Het KNMI heeft in de nacht van donderdag op vrijdag code geel afgeven voor het zuiden en midden van het land wegens mistbanken. In de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg komen mistbanken voor met lokaal zicht tot minder van 200 meter.

Mistbanken kunnen verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten volgens het weerinstituut hinder ondervinden. De mistbanken zullen in de vroege ochtend verdwijnen.

Mogelijk noodweer in Limburg

Vanaf 12.00 tot 13.00 uur en vanaf 16.00 tot 17.00 uur is voor Limburg code geel van kracht, daartussenin geldt code oranje. Ook voor Gelderland en Noord-Brabant geldt, zoals eerder al aangegeven door het KNMI, code geel van 12.00 tot 17.00 uur vanwege de onweersbuien. Aan het einde van de middag trekken de buien naar Duitsland weg.

Vooral in Zuid-Limburg is er kans op lokaal noodweer, met wateroverlast, hagelstenen van 2 tot 4 centimeter groot en zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur. Experts spreken zelfs van een kans op een zogeheten supercell, de zwaarst mogelijke onweersbuien. Deze kan ontstaan als een lagedrukgebied reageert op warme temperaturen. Omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast, hagel en blikseminslag kunnen schade veroorzaken en gevaarlijk zijn, aldus het KNMI. "Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", adviseert het instituut. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer veel last kan hebben van hagel, windstoten en zware regenval. Het vastzetten van tuinmeubilair is dan ook zeker geen slecht idee.