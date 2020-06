Export China zakte weer weg in mei

De export naar de rest van de wereld kromp volgens de Chinese douane vorige maand met 3,3 procent op jaarbasis, na een onverwachte stijging met 3,5 procent in april. Daarmee ging de uitvoer wel minder sterk omlaag dan economen hadden verwacht, geholpen door hogere buitenlandse verkopen van medische apparatuur zoals bijvoorbeeld mondkapjes.

De Chinese import kromp met 16,7 procent, wat nog sterker is dan een maand daarvoor. Dat kwam onder meer door de gedaalde prijzen van grondstoffen zoals olie en gas en ook sojabonen. Het is de scherpste daling van de invoer sinds begin 2016. Het Chinese handelsoverschot steeg, uitgedrukt in dollars, naar het recordniveau van 62,9 miljard dollar.

Economen denken dat de komende tijd de export van China weer kan gaan aantrekken nu in steeds meer landen de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus geleidelijk worden versoepeld. Dit herstel zal waarschijnlijk wel langere tijd gaan duren vanwege de klappen die de crisis heeft veroorzaakt in grote economieën zoals bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Staten.