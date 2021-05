Zeldzame kreeft Freckles gered van kokende pan

Een restaurantmedewerker van keten Red Lobster in Manassas gooide een aantal kreeften in een kokende pan, tot zijn oog viel op Freckles. Nu is het zeebeestje de ’mascotte’ van de Amerikaanse eetgelegenheid, schrijft New York Post.

De zeldzame ’gouden’ vlekken vielen het personeel direct op. „Kreeften zoals Freckles zijn zo zeldzaam, we konden bijna niet geloven dat we er eentje hadden”, zegt een woordvoerder van Red Lobster, die eraan toevoegde dat er een reddingsactie is opgezet. „We zijn het personeel dankbaar dat ze deze variant herkenden.”

Freckles is naar het Virginia Living Museum gebracht, waar de kreeft samen met andere exotische dieren van zijn oude dag kan genieten.