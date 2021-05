André van Duin: ’Mijn ouders hadden het nooit over de oorlog’

André van Duin: „Vorig jaar stond die dag onze koning op dezelfde plek. Dat zegt dus wel wat.” Ⓒ ANP / HH

Op zijn gemak zal André van Duin dinsdagmiddag, in zijn eentje, naar de Dam in Amsterdam wandelen voor een van de meest bijzondere ’optredens’ in zijn carrière. De komiek houdt kort na achten op het dan verlaten plein de 4 mei-lezing, in aanwezigheid van – vrijwel alleen – koning Willem-Alexander, koningin Máxima en demissionair premier Mark Rutte.