Levende vrouw uit verzegeld Braziliaans graf gered

VISCONDE DO RIO BRANCO - In Brazilië is een 36-jarige vrouw levend uit een bovengronds graf gehaald, ongeveer tien uur nadat ze in die ruimte achter een bakstenen muurtje was gestopt. Medewerkers van de begraafplaats schakelden de hulpdiensten in nadat ze rond het vers verzegelde graf bloedsporen hadden gevonden.