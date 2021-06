Viroloog Marc Van Ranst helemaal klaar met ’oplichter’ Willem Engel na tweet over Eriksen

„Er valt net een Deen dood neer op het EK hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren. Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties”, schreef Willem Engel zaterdagavond op Twitter nadat Christian Eriksen op het veld gereanimeerd moest worden nog voor het einde van de eerste helft van de wedstrijd tegen Finland.

Willem Engel, dansleraar, en oprichter en bestuurder van Stichting Viruswaarheid, een Nederlandse actiegroep die het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert. Ⓒ ANP/HH

Coronascepticus Willen Engel, die het coronabeleid van de overheid bekritiseert gelooft dat er sprake is van corruptie en dat Covid-19 even dodelijk is als een gemiddeld griepseizoen. In 2021 begon hij een rechtszaak tegen de avondklok. Hij kreeg gelijk van de rechter waarop de Nederlandse staat in hoger beroep ging en een wettelijke basis creëerde voor die avondklok.

Maar de tweet die Engel zaterdag de wereld instuurde, ging volgens Van Ranst net een brug te ver. „Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere Nederlander deze kerel voorgoed vergeet. Finita la commedia”, schrijft de viroloog als reactie op de tweet. Van Ranst heeft het account van Engel dan ook gerapporteerd en geblokkeerd.

Het is niet de eerste keer dat Van Ranst reageert op een bericht van Engel en het gesprek tot een ware twitter-oorlog leidt. In eerdere tweets gaf Engel bijvoorbeeld aan dat het Van Ranst zijn eigen fout was dat hij bedreigd werd en moest onderduiken. Eerder lag ook een aangifte van smaad op tafel. Engel vond namelijk dat Van Ranst hem in de media vergeleek met een terrorist en virusontkenner.

Viroloog Marc Van Ranst is overigens niet de enige die kritiek had op de tweet van Engel. Duizenden mensen reageerden al afwijzend op het bericht, van „smakeloos” tot „geef jezelf een injectie hersencellen en tact.” Verschillende mensen gaven ook aan het account - net als Van Ranst dat deed- te hebben gerapporteerd.