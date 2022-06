Meer dan 600 mensen met corona in ziekenhuizen, ook besmettingen schieten omhoog

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt de toename volledig op het conto van de verpleegafdelingen, waar nu 583 patiënten met Covid liggen. Op de intensive cares liggen er 22, evenveel als maandag. Dit aantal schommelt al weken rond dit niveau.

In de afgelopen 24 uur werden 82 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen, het hoogste aantal in bijna twee maanden. Op de ic’s werden 2 nieuwe patiënten binnengebracht.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM maakte eerder dit jaar bekend dat ongeveer de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, daar belandt als een direct gevolg van de coronabesmetting.

Hoewel er de laatste weken een toename van Covidpatiënten te zien is in de ziekenhuizen, zijn de aantallen nog altijd relatief laag. Er liggen momenteel aanzienlijk minder patiënten die positief zijn getest op corona dan bij de laatste golf. Van eind oktober tot eind april, ongeveer zes maanden lang, behandelden de ziekenhuizen continu meer dan duizend coronapatiënten. Op het hoogtepunt in december lagen zelfs meer dan 2800 mensen met corona op verpleegafdelingen en ic’s.

Aantal nieuwe coronagevallen schiet omhoog

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt snel. In de afgelopen week kregen 26.462 mensen na een bezoek aan een GGD-testlocatie te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 april, ruim twee maanden geleden. Omdat zelftesten niet worden meegenomen, is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het in zeven dagen tijd 15.526 positieve tests had geregistreerd. Dit betekent dat het het aantal bevestigde besmettingen in een week met 70 procent is gestegen. In twee weken is het aantal bijna verdrievoudigd.

De stijging is volgens het RIVM „door heel Nederland en onder alle leeftijdsgroepen” te zien. De toename komt door de opkomst van nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Die kunnen de afweer beter omzeilen, maar mensen lijken er niet zieker van te worden. Ook in andere landen neemt het aantal besmettingen daardoor toe.

Vanwege de nieuwe coronagolf gaan steeds meer mensen naar de GGD om bevestiging te krijgen dat ze besmet zijn geraakt. De teststraten voerden vorige week iets meer dan 32.000 coronatests uit, meer dan de twee voorgaande weken bij elkaar. Van die tests viel 68 procent positief uit, het hoogste percentage sinds begin maart.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. In de afgelopen week belandden 268 mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds eind april. Bij 22 van hen waren de klachten zo ernstig dat ze op een intensive care werden opgenomen. Ook dat is het hoogste aantal sinds april.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, staat op 1,25. Dit betekent dat een gemiddelde groep van 100 met corona besmette mensen 125 anderen aansteekt. Zij besmetten vervolgens 156 mensen, die het virus vervolgens overdragen aan 195 anderen.