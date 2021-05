Polen begint loterij voor gevaccineerde mensen: geldprijzen tot 223.000 euro

Premium Binnenland

Zorgen om wildgroei in testmarkt: ’Iedere opportunist kan eigen lab beginnen’

Op vakantie? In steeds meer landen is het mogelijk. In tegenstelling tot vorig jaar vragen veel vakantiebestemmingen wel om een negatieve coronatest. Voor zo’n ’PCR-reiscertificaat’ zijn reizigers in Nederland echter voorlopig nog aangewezen op de commerciële testwereld. Een test voor een klein bedr...