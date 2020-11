Spanningen VS nemen toe: gescheld en protesten om ’gestolen’ verkiezingen

Hier en daar werd er over en weer gescholden en buiten het verkiezingscentrum Maricopa in Phoenix, Arizona kwam het kort tot een handgemeen tussen de aanhangers van beide kandidaten. Zwaarbewapende rechtse groepen verzamelden zich bij het centrum, terwijl binnen stemmen werden geteld, maar ondanks de spanning verliepen de protesten vreedzaam.

Een schreeuwende 24-jarige vrouw, vermoedelijk een supporter van Biden, schold een agent uit voor ’fascist’ en spuugde hem vervolgens in het gezicht. Daarop werd ze direct gearresteerd. De beelden gingen viraal.

In Philadelphia arresteerde de politie een man die vermoedelijk het gebouw waar de stemmen worden geteld, wilde aanvallen. Ook in de steden New York en Washington en swingstates Wisconsin, Michigan en Georgia was het onrustig. In Las Vegas, Nevada verzamelde zich volgens lokale media een groep demonstranten voor een verkiezingscentrum die af waren gekomen op een protest tegen het ’stelen’ van de verkiezingen door de Democraten. Veel demonstranten droegen Trump-vlaggen en er werd ook een vlag van de rechtse Proud Boys gezien.

Trump blijft zeggen dat de verkiezingen worden ’gestolen’ door de Democraten. De president herhaalde donderdagavond tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude, zonder concrete bewijzen te geven. Verschillende Amerikaanse nieuwszenders onderbraken de uitzending van de toespraak omdat de president volgens hen onwaarheden over de geldigheid van de verkiezingen verkondigde.

’Gevaarlijke retoriek’

Een nieuwslezer van MSNBC, dat de uitzending van de toespraak na ongeveer veertig seconden stopte, noemde de uitspraken van de president „gevaarlijk.” CNN en Fox News zonden de toespraak wel helemaal uit.

Biden staat volgens Fox News op 264 kiesmannen, volgens The New York Times op 253. Trump heeft er nu 214. Tekst loopt door onder de graphic.

Momenteel worden in verschillende cruciale staten nog stemmen geteld. In Georgia, waar Trump op verkiezingsavond met een comfortabele meerderheid voorstond op Biden, heeft de Democraat hem inmiddels ingehaald. Dat komt doordat er nog veel poststemmen worden geteld. Vooral Democraten hebben per post gestemd.

270 kiesmannen

Biden staat nu op 253 kiesmannen tegen 214 voor Trump. Sommige media hebben de overwinning in de staat Arizona al aan Biden gegeven en hebben hem op 264 kiesmannen staan. Dat zou betekenen dat de Democratische uitdager nog zes kiesmannen nodig heeft voor de overwinning. Alleen Nevada zou voor de Democraat dan al genoeg zijn voor het presidentschap. Trump moet alle nog resterende staten winnen om een tweede termijn te mogen vervullen.

