’Kikkervirus’ slaat toe op Sallandse Heuvelrug

Een van de dode kikkers met het Ranavirus op de Sallandse Heuvelrug. Ⓒ Ruben Vermeer

Haarle - Op de westflank van de Sallandse Heuvelrug in Overijssel is het zogeheten ranavirus, vrij vertaald het ’kikkervirus’, aangetroffen. Dit is dodelijk voor álle soorten amfibieën, waaronder padden en salamanders. Een boswachter vreest nu massale sterfte onder de toch al geringe populatie in het gebied, die soms maar uit tien of twintig exemplaren van één soort bestaat.