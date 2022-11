Russische ambassadeur opnieuw op het matje: ’Reactie MH17-uitspraak verwerpelijk’

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt dat de reactie van Moskou op de uitspraak ’volstrekt geen pas geeft’. De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko kregen donderdag levenslang. De Rus Oleg Poelatov gaat juist vrijuit omdat de aanklacht aan zijn adres niet bewezen kon worden verklaard. Het Kremlin liet na de uitspraak gelijk weten te twijfelen aan de onpartijdigheid.

Hoekstra ziet uit Moskou een patroon van ’ontkennen, tegenwerken en eromheen draaien’, liet hij blijken na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Daarom is de Russische ambassadeur al eerder ontboden. Dat gaat nu opnieuw gebeuren, aldus de minister. „Het is essentieel dat wij als Nederland markeren dat wij wel een land zijn waarin de trias politica geldt en de rechter onafhankelijk is én er sprake is van een zorgvuldig proces.”