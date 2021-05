UMCG waarschuwt: stop met bierdoppen drankspel!

De bedoeling van het spel is dat deelnemers om de beurt een bierdopje in een glas moeten zien te gooien. Als de bierdop in de beker terechtkomt, moet iemand het glas in één teug achterover slaan.

Dit gaat nog weleens fout, vertelt het UMCG op Instagram. „Het is levensgevaarlijk. Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag.”

Het blijkt inmiddels zoveel voor te komen dat het ziekenhuis zich genoodzaakt voelt een waarschuwing naar buiten te brengen.