Politie ontdekt drugslab en voor miljoenen aan xtc in Overberg

Ⓒ Politie

OVERBERG - De politie is tijdens opruimwerkzaamheden bij een drugslab in Overberg ook nog eens anderhalf miljoen xtc-pillen tegengekomen. De pillen hebben een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Een 51-jarige man uit het Utrechtse dorp is aangehouden.