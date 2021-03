Details bekend over arrestatie voortvluchtige Nederlander in Valencia

Er werd 11 kilo ’roze cocaïne’ in beslag genomen, de grootste hoeveelheid ooit die door de Spaanse politie is geconfisqueerd. Daarnaast werd er 300 kilo MDMA, drie kilo heroïne en 350.000 euro cashgeld aangetroffen, evenals twee telmachines en een aantal mobiele telefoons.

’Roze panter’

De ’roze cocaïne’ die bij L. in beslag werd genomen staat ook wel bekend staat als ’roze panter’ of 2CB en kost maar liefst 100 euro per gram. Experts noemen het ’high society coke’.

Het tweetal hield zich schuil op een plek waarvan de onderzoekers vermoeden dat die dienst deed als drugsopslagplaats. De Nederlandse politie werd ingeschakeld om te assisteren bij het onderzoek. Nadat er een Europees arrestatiebevel was uitgevaardigd konden huiszoekingen worden gedaan in het centrum van Valencia waar de twee verbleven.

Schietpartij Amsterdam

Erxinio L. stond internationaal gesignaleerd als verdachte van een dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank aan de Amstelstraat in Amsterdam in 2019. Daarbij kwam de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het leven. Justitie verdenkt L. ervan de schutter te zijn en eiste eind januari bij verstek een celstraf van vijftien jaar tegen hem.

L. stond sinds eind april op de Nationale Opsporingslijst. De rechtbank in Amsterdam gaf in juli op verzoek van justitie een zogeheten bevel gevangenneming af. Dat vergemakkelijkt nu zijn overlevering aan Nederland.