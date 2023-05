Indiase ambtenaar laat miljoenen liters water uit dam stromen om mobiel terug te vinden

Een oplettende collega viel de lage waterstand bij de dam op en kwam erachter dat de man die zijn telefoon verloor opdracht had gegeven de boel leeg te laten lopen. Ook had hij duikers ingeschakeld, maar dat was tevergeefs. Na enkele dagen bleek zo’n twee miljoen liter water te zijn weggepompt door de dam in de Indiase deelstaat Chhattisgarh, schrijft de BBC.

Het water zou zijn afgevoerd in een kanaal verderop. Volgens de Britse omroep was de hoeveelheid genoeg om 600 hectare landbouwgrond mee te irrigeren. „Water is essentieel. Het mag nooit op zulke wijze worden verspild”, zegt een woordvoerder namens de Indiase autoriteiten. Er is verder onderzoek ingesteld.

Rajesh Vishwas, een voedselinspecteur, wordt beschuldigd van machtsmisbruik en is voorlopig geschorst. Hij zegt zelf mondeling toestemming te hebben gehad voor de vergaande reddingsoperatie. Maar zijn initiatief bleek ook nog eens voor niets te zijn geweest: de later alsnog teruggevonden telefoon was al kapot door het kopje onder.